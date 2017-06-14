Более 2 млрд руб. нужно Северной Осетии на строительство и ремонт объектов здравоохранения

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Более двух миллиардов рублей необходимо Северной Осетии на строительство и ремонт объектов здравоохранения, имеющих высокую степень износа. Всего таких зданий около 28, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.



Как сообщалось ранее, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попросил помочь в решении вопросов капитального ремонта учреждений здравоохранения премьер-министра России Дмитрия Медведева, побывавшего накануне в рабочей поездке в республике.



Битаров отметил, что "многие учреждения здравоохранения построены в дореволюционные годы, в довоенные годы, и сейчас пришли к более 60% износа". Такая же проблема, по его словам, существует и с учреждениями образования.

Опасные для жизни больницы

Одно из самых старых больничных зданий в Северной Осетии - это стационар в селении Тарское, его корпус был построен в 1910 году. Сейчас здание не пригодно для эксплуатации, так как не соответствует ни санитарно-гигиеническим нормам, ни требованиям пожарной безопасности. Однако в ней вынуждены лечиться жители населенного пункта численностью более 4 тыс. человек.



В масштабной реконструкции нуждается и больница станицы Архонская в Пригородном районе. Она сейчас обслуживает жителей восьми сельских населенных пунктов - самой станицы, селений Ногир, Гизель, Верхняя и Нижняя Саниба, Кобан, Даргавс и Кармадон. В целом это порядка 33 тыс. человек.



Износ здания - 100 %, текущие ремонтные работы такую проблему решить не могут. Часть корпуса с деревянными межэтажными перекрытиями, деревянными межкомнатными перегородками, построена в 1952 году. Покрытия и перекрытия истлели, провисли, в связи с чем четыре палаты на втором этаже не функционируют. В части корпуса второго этажа истлело деревянное напольное покрытие, систематически проводится замена досок. Централизованная канализация и вовсе отсутствует.

Самому отдаленному району нужен современный роддом

Моздокский район является самым отдаленным муниципальным образованием, численность населения которого составляет 87,2 тыс. человек. В районном центре - городе Моздок действует родильное отделение в здании, построенном в 1964 году. Последний раз капитальный ремонт в нем проводился в 2003 году. Сейчас оно не соответствует санитарным нормам, предъявляемым к учреждениям родовспоможения, как по набору помещений, так и по санитарно- техническому их состоянию. При этом в районе 20,7 тыс. женщин фертильного возраста, а количество родов в родильном отделении составляет порядка 1, 5 тыс. в год. К тому же, это родильное отделение оказывает медицинскую помощь женщинам из соседних республик и Ставропольского края.



В Моздоке в 1990 году было начато строительство поликлиники на 850 посещений в смену. В 2010 году введена в эксплуатацию первая очередь поликлиники, однако необходимы средства для продолжения строительства, что позволит поликлинике заработать на полную мощность.



Стационарную медпомощь населению Моздокского района и граничащих с ним республик оказывает и Моздокская центральная районная больница 1964 года постройки. Со дня ввода в эксплуатацию ремонт в ней делали лишь частичный.

Бассейн для детей в уникальном горном санатории

Единственной здравницей в Северной Осетии, принимающей на лечение детей с заболеваниями органов дыхания, является детский санаторий в высокогорном поселке Фиагдон. Санаторий уникален по расположению и климатическим условиям. Ежегодно здесь проходят лечение около 1800 детей с заболеваниями верхних дыхательных путей из разных городов страны и даже из зарубежья.



Как рассказал ТАСС главврач санатория "Фиагдон" Руслан Дзампаев, при таких заболеваниях не последнюю роль играет плавание. "Вместе с процедурами, которые здесь получают пациенты, занятия плаванием имели бы более оперативный и действенный результат. К сожалению, мы пока не имеем в санатории бассейна, а с ней востребованность в нашем санатории может увеличиться в разы. Вопрос поднимается мной в течение четырех лет, надеемся на его скорейшее разрешение", - сказал он.

Селам нужны ФАП и амбулатории

Порядка 20 сел в Северной Осетии нуждаются в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и амбулаториях. В основном они построены в 1930-х, 1950-х и 1960-х годах. Ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям.



Так, амбулатория селения Батако обслуживает одно из больших сел в Правобережном районе с населением 1055 человек. Находится она в ветхом состоянии, физический износ здания составляет более 55%.



В селе Брут того же района амбулатория размещена в приспособленных помещениях бывшего сельсовета и находится в аварийном состоянии. Она вынуждена обслуживать село с населением 2,1 тыс. человек.



В 2007 году специалисты проектного института признали здание амбулатории непригодным для эксплуатации. Грунт под слабым основанием в разных местах просел, стены в глубоких трещинах. В учреждении обваливаются дверные и оконные проемы. Строительство нового здания необходимо начать в самое ближайшее время.



В селе Кобан врачебная амбулатория постройки 30-х годов прошлого века и вовсе закрыта из-за аварийного состояния. В настоящее время амбулатория располагается в арендованном у частного лица помещении. Здание для амбулатории арендуется и в селе Михайловское, где ее помещение закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Стены старого здания 50-х годов поражены грибком, оконные рамы прогнили, местами вывалились, а деревянные перекрытия между 1 и 2 этажами нестабильны.



"В ремонте нуждаются практически все объекты здравоохранения, однако был составлен перечень объектов, которые больше всего нуждаются в реконструкции, а также обозначены населенные пункты, где и вовсе нет таких объектов. Без них сегодня невозможно предоставлять качественные медицинские услуги населению", - сказали в пресс-службе.