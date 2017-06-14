Севастополь отметил День города вместе с фестивалем патриотической песни "Виват, Победа!"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастополь отметил 234-ю годовщину со дня основания города праздничным концертом фестиваля патриотической песни "Виват, Победа!".

"Сегодня в концертной программе "Эстафета мира!" принимают участие лауреаты фестиваля "Виват, Победа!" и популярные артисты российской эстрады: поэт и автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов, Владимир Левкин, Родион Газманов, финалистка проекта "Голос-Дети" Рагда Ханиева, финалист телевизионного проекта "Фабрика" Антон Зацепин", - сказал на пресс-конференции перед концертом организатор фестиваля, президент благотворительного фонда "Виват, Победа!" Юрий Чабан.

По его словам, Севастополь стал первым городом-героем, который посетил этот фестиваль, однако в планах посещение Волгограда и других городов-героев, а всего в этом году запланированы концерты как минимум в 15 городах России.

Фестиваль патриотической песни "Виват! Победа" с 2015 года проводится уже во второй раз. Его целью является формирование чувства патриотизма, формирование исторической памяти, а также связей между поколениями россиян, выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов. Среди участников фестиваля не только известные исполнители, по словам организаторов, в концертных программах всегда принимают участие местные артисты.

По окончании концерта севастопольцев и гостей города в 22:00 (мск) ждет праздничный фейерверк.

Днем основания Севастополя считается 14 июня 1783 года, именно в этот день по указу Екатерины II, изданному после присоединения Крыма к России, здесь были заложены первые четыре каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой Томаса Маккензи, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, которая позже стала называться Графской и сейчас является одной из главных достопримечательностей города. Изначально город строился как главная база Черноморского флота, таким он остается и спустя 234 года с момента основания.