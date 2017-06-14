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Два подростка провели в парижских катакомбах трое суток

Общество
14 июня, 19:59 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Подростки помещены в больницу, так как пострадали от переохлаждения

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ПАРИЖ, 14 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские спасатели обнаружили в парижских катакомбах двух подростков, которые заблудились там и провели в подземельях более трех суток. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на данные, полученные от столичной полиции.

Подростки 16 и 17 лет проникли в катакомбы через заброшенные карьеры по добыче камня, а не попали туда с ежедневно проводимыми экскурсиями. Как сообщила коммерческая компания "Катакомб де Пари", за многие годы ее деятельности ни одного инцидента, при котором потерялся бы участник экскурсии, отмечено не было.

Поиски потерявшихся на протяжении нескольких часов вели группы спасателей и пожарных, которые использовали и специально обученных на поиск людей собак. Как сообщили поисковики, "обнаружить подростков удалось исключительно благодаря собакам". Оба подростка помещены в больницу, так как пострадали от переохлаждения - в катакомбах в любую погоду держится постоянная температура в 14 градусов Цельсия - в Париже же днем сейчас около 30 градусов в тени.

Парижские катакомбы были созданы в конце 18 - начале 19 века с тем чтобы улучшить санитарную ситуацию в городе. Туда, в штольни на глубине 20 метров, были перевезены останки 6 млн человек с многочисленных кладбищ города. Посетители имеют возможность осмотреть 1,7 км галерей катакомб, где в углублениях стен сложены миллионы костей и черепов.

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