МГУ остался единственным вузом РФ в первой сотне репутационного рейтинга THE

ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) остался единственным российским вузом, который сохранил присутствие в первой сотне репутационного рейтинга, подготовленного британским журналом Times Higher Education (THE).

Как говорится в опубликованном в среду исследовании THE World Reputation Rankings 2017, МГУ сумел удержать 30-ю строчку в списке. При этом два других российских университета, находившихся в прошлом году в первой сотне рейтинга, - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ), в этом году не попали первую сотню рейтинга, включающего всего 0,5% от всех вузов мира.

Азиатская конкуренция

Редактор рейтинга Фил Бейти, комментируя результаты исследования, обратил внимание на то, что позиция флагмана российского образования в рейтинге осталась непоколебимой даже в ситуации прогресса учебных заведений из стран Азии. Они занимают почти треть мест (28) в первой сотне. К тому же, если в прошлом году МГУ делил свою позицию с Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне, то в этом году он стал ее полноправным "хозяином".

"Россия сохранила сильные позиции в THE World Reputation Rankings, удержавшись на 30-м месте, несмотря на возрастающее давление со стороны авторитетных азиатских вузов, - заявил он. - МГУ обошел престижный Эдинбургский университет, Вашингтонский университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана".

В то же время, Бейти выразил сожаление, что в рейтинг не попали СПбГУ, который в прошлом году оказался в группе вузов с 81 по 90 место, и МФТИ (91-100). "Вызывает разочарование, что в рейтинге больше нет российских вузов (помимо МГУ), учитывая амбиции правительства сделать так, чтобы к 2020 году пять вузов попали в мировой топ-100", - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Бейти сообщил, что причину того, что в рейтинге остался всего один российский вуз, нужно искать именно в усилившейся конкуренции со стороны азиатских учебных заведений.

"Учитывая, что рейтинг основывается на субъективных суждениях ведущих научных работников, нет данных, которые пояснили бы движение университетов в таблице, - сказал он. - В то же время, очевидная тенденция, которая просматривается в рейтинге этого года - улучшение позиций вузов из Восточной Азии. Ведущие институты Китая, Японии и Южной Кореи в этом году впервые обошли выдающиеся учреждения из США и Европы".

В качестве примера своих слов Бейти обратил внимание на то, что расположенные в КНР Университет Цинхуа и Пекинский университет в этом году оказались лучше расположены в рейтинге, чем американские Пенсильванский университет и Корнеллский университет в то время, как репутация Токийского университета оказалась выше, чем у Колумбийского университета из США.

"России нужно будет быть внимательными со все более многообещающими вузами из Азии, которые зарабатывают себе имя на мировой арене", - сказал Бейти.

Мировые лидеры

Тем временем, как и в прошлом году, в рейтинге продолжают доминировать университеты США. Так, они занимают восемь позиций в первой десятке (еще два вуза - из Великобритании). В общей же сложности из 100 самых престижных университетов рейтинга, подготовленного на основании опроса более 10,5 тыс. профессоров из 137 стран, 42 находятся на территории Соединенных Штатов. Это на один меньше, чем в 2015 и 2016 годах. Точно так же, как в прошлом году, и в седьмой раз подряд, первую строчку рейтинга занял Гарвардский университет.

Далее идут два вуза из США - Массачусетский технологический институт (2) и Стэнфордский университет (3). Британские Кембриджский и Оксфордский университеты делят четвертую позицию. Расположенные далее университеты из первой десятки расположены в Соединенных Штатах. Это Калифорнийский университет в Беркли (6), Принстонский университет (7), Йельский университет (8), Чикагский университет (9) и Калифорнийский технологический институт (10).

Как считают?

Репутационный рейтинг субъективен, в отличие от рейтинга "Лучшие университеты мира", который THE традиционно публикует осенью. Это объясняется тем, что он основывается лишь на академическом мнении, а не на объективных показателях деятельности вуза.

В то же время, как подчеркивают авторы ежегодного анализа, репутация для университетов является чрезвычайно важной. Исследование, проведенное журналом, показало, что этот фактор профессоры берут в расчет в первую очередь, подыскивая другой вуз для преподавания.

"THE World Reputation Rankings основывается исключительно на субъективных суждениях, но это обдуманные суждения заслуженных академиков, имеющих свои публикации, людей, которые лучше всего знают о мировых университетах", - сказал Бейти.

Все участники опроса называют не более чем 15 университетов. При этом они имеют право назвать любой из 20 тыс. университетов, действующих в мире.