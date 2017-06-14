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Минобрнауки призвало российские вузы изучить методологию репутационного рейтинга THE

Общество
14 июня, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что ряд экспертных организаций указывают на увеличение показателей репутации у российских вузов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минобрнауки считает необходимым для продвижения российских вузов на мировой арене внимательно отнестись к результатам репутационного рейтинга вузов Times Higher Education (THE) и его методологии. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Российская высшая школа нацелена на увеличение своего присутствия и влияния на международной арене и с большим вниманием отнесется к результатам Times Higher Education World Reputation Rankings. Особенного внимания заслуживает методология данного рейтинга", - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

"В тоже время отметим, что ряд экспертных организаций указывают на увеличение показателей репутации у российских вузов, так, например, в недавно опубликованном глобальном рейтинге QS (его итоги стали известны 7 июня - прим. ТАСС) отмечалось, что одним из показателей, наибольший рост в котором продемонстрировали именно российские вузы, стал показатель "репутации среди работодателей", - добавили в пресс-службе.

Результаты репутационного рейтинга

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) остался единственным российским вузом, который сохранил присутствие в первой сотне репутационного рейтинга, подготовленного британским журналом Times Higher Education.

Как говорится в опубликованном исследовании THE World Reputation Rankings 2017, МГУ сумел удержать 30-ю строчку в списке. При этом два других российских университета, находившихся в прошлом году в первой сотне рейтинга, - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ), в этом году не попали первую сотню рейтинга, включающего всего 0,5% от всех вузов мира.

Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В рейтинг входят 100 вузов мира с лучшей репутацией. Этот параметр оценивают с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей. В опросе для рейтинга 2017 года приняли участие 10,5 тыс. ученых из 137 стран мира. На момент опроса их средний стаж в области науки составлял 18 лет.

Ученые отвечали на две группы вопросов: одна из них касалась учебной деятельность вузов, другая - научно- исследовательской. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им области.

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