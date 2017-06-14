Число доступных для инвалидов школ в России за пять лет возросло с 2% до 20%

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ООН, 14 июня. /Корр .ТАСС Игорь Борисенко/. России удалось добиться существенного сдвига в обеспечении безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, принимающий участие в проходящей в штаб-квартире ООН 10-й Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов.
"За последние пять лет нам удалось сильно продвинуться в вопросах обеспечения доступности школьного образования для инвалидов, - отметил он. - Порядка 20% школ стали сейчас для них доступными, а стартовали мы с уровня в 2% школ, которые имели приспособления для инвалидов".
По словам Лекарева, в школах с универсальной безбарьерной средой для инклюзивного образования "ребята должны учиться с неинвалидами, а неинвалиды должны быть подготовлены и понимать, в чем ценность человека и оценивать его не потому, что он в кресле-коляске, а по его деловым качествам".
В сфере высшего образования, продолжил замминистра, разрабатываются планы создания в каждом федеральном округе доступного для инвалидов университета или вуза. "Сейчас Минобрнауки работает вместе с нами над тем, чтобы создать такие ресурсные учебно-методологические центры на базе ведущих университетов, чтобы в каждом федеральном округе было два-три таких университета, - подчеркнул он. - Это даст возможность инвалидам получить образование в вузе и станет примером для других вузов с тем, чтобы они тоже подтягивались к этим стандартам".
Лекарев также отметил, что вопросами создания благоприятной для инвалидов среды активно занимаются регионы России. "У нас очень много дорожных карт, - пояснил он. - Каждый регион разрабатывает сою собственную дорожную карту по вопросу о том, как будет повышать уровень доступности объектов для инвалидов на своей территории, показатели там разнятся. Дело в том, что сфера транспорта, сфера социальной защиты и сфера здравоохранения стартуют с разных позиций: где-то уровень доступности выше, а где-то уровень доступности оставался на очень низком уровне, в сфере торговли и в сфере предоставления услуг такое часто бывает, это - инфраструктурная проблема. Мы должны - и это главное - иметь определенный градиент, куда мы будем двигаться, чтобы такие планы появились, чтобы в текущей деятельности организации это учитывали".
Участие в работе 10-й Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов "даст возможность оценить, как действуют наши коллеги в других странах, как решаются вопросы обеспечения доступности услуг инвалидам в формате образования и занятости", заключил замминистра труда и социальной защиты РФ.