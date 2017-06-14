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В Храме Христа Спасителя выступил православный солдатский хор "За Веру и Отечество"

Общество
14 июня, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, "хор исполнил акафист святителю Николаю Чудотворцу, также прозвучали необрядовые церковные песнопения"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Православный солдатский хор инженерных войск Вооруженных Сил России "За Веру и Отечество" выступил в Храме Христа Спасителя по случаю пребывания в Москве части мощей святителя Николая Чудотворца.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, "хор исполнил акафист святителю Николаю Чудотворцу, также прозвучали необрядовые церковные песнопения".

Участники Православного солдатского хора - военнослужащие по призыву инженерно-саперной бригады, одно из подразделений которой расположено в поселке Николо-Урюпино Московской области. Репетиции проходят в клубе расположенного рядом 66 учебного центра инженерных войск.

"Репетиции участники хора проводят в личное время, это не только не мешает несению военной службы, но и помогает более осознанно подходить к выполнению своих служебных обязанностей, способствует культурному развитию воинов, формируя у них духовную убежденность, полную моральную готовность и дисциплинированность", - отмечают в Минобороны.

Хор "За веру и Отечество" основан ректором Свято-Зосимовской Высшей Духовно-Певческой Школы игуменом Варнавой (Столбиковым) в 1993 году при Свято-Смоленской Зосимовой Пустыни. Хор формируется из состава военнослужащих по призыву. В связи с этим состав коллектива полностью менялся каждые 2 года, а с 2008 года - через год, поскольку такой стала продолжительность срочной службы.

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