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Госдума рассмотрит вопрос об ужесточение штрафа за отказ уступить дорогу пешеходам

Общество
15 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Законопроект предполагает увеличение штрафа до 2,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг в первом чтении правительственный проект закона, которым максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам повышается с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), "установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей". В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей.

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 года возбуждено 1 млн 663 тыс. 679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1 млн 644 тыс. 593 дел)", - говорится в пояснительной записке.

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