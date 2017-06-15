Поисковики из 18 регионов России обсудят в Карелии организацию общественных музеев

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ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Представители поисковых отрядов из 18 регионов России обсудят на семинаре в Карелии организацию общественных музеев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту.
"Организацию общественных музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны, обсудят активисты поисковых объединений на семинаре "Поисковый музей". Он пройдет с 15 по 17 июня в Карелии", - сказала представитель министерства Светлана Кириенко.
В рамках семинара, в частности, состоится презентация проектов-победителей всероссийского конкурса музейной и выставочной деятельности "Музей поискового отряда", пройдет круглый стол "Актуальные вопросы деятельности общественных музеев". Кроме этого, участники посетят памятное место "Высота 168,5", - первый рубеж обороны Петрозаводска.
Организатором мероприятия выступило Общероссийское общественное движение "Поисковое движение России" при поддержке правительства Карелии.