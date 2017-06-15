Темой выставки в Петербурге стала музыка как инструмент воздействия врача на пациента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Формы воздействия музыки на процесс выздоровления больных, а также истории докторов, значительную часть своей жизни посвятивших музицированию, составили сюжет выставки "И музыки целительные звуки", которая откроется 15 июня в Военно-медицинском музее Петербурга. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС куратор выставки Светлана Обрезан.

"Мы решили подготовить необычный подарок для петербургских медиков к их профессиональному празднику, отмечаемому в третье воскресенье июня, - рассказать о роли музыки в искусстве врачевания языком выставки. И при этом показать редкие экспонаты наших фондов, многие из которых посетители увидят впервые", - рассказала она.

По ее словам, выставка состоит из двух разделов. В первом рассказывается о музыке как лекарстве, врачующем душу и тело: зовущем на подвиг, помогающем вернуть психологическое равновесие после боя и восстановить движения рук после ранения. В другом разделе представлены истории врачей-музыкантов: Сергея Боткина, Владимира Опеля, Владимира Воячека, Сергея Голикова, Александра Бородина.

Патефон времен Великой Отечественной войны, который можно было слушать в землянке после боя, стал центром первой группы экспонатов. Здесь также представлена коллекция фотографий оркестров выздоравливающих, которые создавали в госпиталях в период Великой Отечественной. "Игра на музыкальном инструменте - скрипке, баяне, балалайке, помогала восстановить моторику рук после ранений. Эти оркестры были нужны для ускорения выздоровления раненых, а не только для их отрады", - пояснила собеседница агентства.

Фотография известного российского ученого Боткина, где он изображен играющим на виолончели, раскрывает доктора с новой для многих стороны - он музицировал часами и даже в командировки брал с собой виолончель. В том же разделе представлен камертон известного отоларинголога Воячека. С помощью этого камертона доктор определял остроту слуха и ее изменение у пациентов. С камертоном соседствует стамеска Воячека - его научное изобретение, позволившего продвинуть отоларингологию и проводить новые сложные операции.

Либретто оперы "Князь Игорь" Бородина, профессора Медико-хирургической академии, доктора и ученого, рассказывает о судьбе человека, в жизни которого медицина и музыка занимали примерно равные части. Бородин писал "Князя Игоря" несколько десятилетий, ее завершали его ближайшие друзья по Могучей кучке (неформальному объединению ярких русских композиторов второй половины XIX века) и именно эта опера звучала в 1898 году на 100-летии Медико-хирургической академии (сейчас Военно-медицинская академия им. Кирова), где Бородин работал практически всю жизнь. Отрывки из оперы прозвучат и на открытии выставки, обобщив ее содержание.