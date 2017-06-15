Путин показал Стоуну назначение центра управления обороной и пошутил про отопление Кремля

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Очередная часть документального фильма "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) начинается с небольшой экскурсии, в ходе которой президент России провел американского режиссера Оливера Стоуна по своим двум рабочим и представительскому кабинетам в Кремле, а также показал, как связываться с Национальным центром управления обороной (НЦУО РФ) на Фрунзенской набережной в Москве, где также размещается центральный аппарат Минобороны РФ.

Премьерный показ третьей части этого документального фильма прошел в среду вечером на кабельном канале Showtime.

Топят не дровами

Проходя по просторным помещениям в Кремле, Стоун, как истый американец, озабоченный экономией средств, не удержался от вопроса, как все это отапливается. Путин предпочел ответить шутливо: "Спросите что-нибудь полегче. Как-то все это происходит. Уже не дровами топят".

Глава государства также выдержал шутливый тон, когда режиссер поинтересовался, не одиноко ли проходить ночами по коридорам президентской резиденции. "По этим коридорам ночью не хожу", - ответил Путин, рассмеявшись.

В рабочем кабинете президент России, отвечая на вопрос кинематографиста, подтвердил, что в этом помещении в свое время работал Иосиф Сталин. "Да, это был его кабинет, когда он был председателем правительства. Этот кабинет просто был больше. Вот этой стенки не было", - продолжал экскурсию Путин.

Показывая вторую часть кабинета, он извинился за рабочий беспорядок и пояснил Стоуну, зачем ему в одном помещении требуется два стола: "Здесь я с документами работаю, он (второй стол), как правило, завален бумагами".

Американского режиссера приятно удивился, увидев на столе свою книгу "Нерассказанная история США". "Это же моя (книга). Замечательно, - отметил режиссер, взяв в руки книгу. - Это моя книга по истории (США), написанная в соавторстве".

В конце сентября 2014 года в России вышла книга "Нерассказанная история США", написанная Стоуном в соавторстве с Питером Кузником, профессором истории и директором Института ядерных исследований при вашингтонском Американском Университете. В ней авторы критически анализируют внешнюю и внутреннюю политику США. В РФ Первый канал показал документальный сериал, снятый Стоуном по этой книге.

Сеанс связи с МЧС и НЦУО

Президент РФ пояснил, что во втором рабочем кабинете работает с коллегами в режиме видеоконференций и проводит совещания с различными регионами страны. Глава государства связался по видеосвязи с Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ и вместе с американским режиссером выслушал доклад о ситуации в Туле, о патрулировании трасс федерального и местного значения в Центральном федеральном округе, о развертывании пунктов обогрева, о морозах в Уральском федеральном округе.

Затем президент вызвал на связь Национальный центр управления обороной РФ, попросив соединить его с авиабазой Хмеймим. Перед докладом о подготовке действий группировки ВКС России в Сирии и уточнении целей для поражения, в том числе объектов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Путин пояснил гостю назначение и возможности НЦУО: "Да, (туда поступает) вся информация. Кто и где находится, чем занимается. В режиме реального времени, круглые сутки".

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в Госдуме, Национальный центр управления обороной (НЦУО) круглосуточно осуществляет мониторинг и координацию 6500 мероприятий плана деятельности Вооруженных сил РФ.

"В три раза повышена оперативность принятия решений по критически важным вопросам. Улучшены характеристики систем обработки данных. Для сравнения: российский Национальный центр превосходит объединенный центр управления вооруженными силами Франции "Балар" в 19 раз по суммарному объему хранимых данных и в три раза по вычислительной мощности. При этом комплекс зданий Минобороны России построен в три раза быстрее и в 2,6 раза дешевле, чем французский центр", - сказал Шойгу.

Информационная платформа Национального центра позволила собрать в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.