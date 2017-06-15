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"Известия": службы донорской крови могут перевести из регионального в федеральное ведение

Общество
15 июня, 5:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Глава ФМБА сообщил, что выведение службы крови на федеральный уровень является одним из элементов биологической безопасности страны

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов может перейти из регионального ведения в федеральное. Об этом газете "Известия" сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

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"Выведение службы крови на федеральный уровень - это один из элементов биологической безопасности страны, - сказал он. - Федерализация в корне меняет состояние системы. В отдельном субъекте может чего-то временно не хватать. Но в стране всегда есть все".

Руководитель ФМБА России отметил, что на данный момент практически невозможна передача крови из одного региона в другой. Чтобы это делать без задержки, нужно всем 85 субъектам составить между собой договоры. Он также назвал недопустимой ситуацию, когда регионы с дефицитным бюджетом стараются держать число доноров и хранимого материала "на границе того, что потребляют клиники".

Владимир Уйба добавил, в частности, что федеральной системе будет легче собрать сырье для строящегося Кировского завода по переработке крови. "Кировский завод сможет обеспечивать максимум 15% потребности страны в препаратах крови. То есть таких заводов в стране должно быть пять-шесть, и для их работы нужно в общей сложности 3600 тонн плазмы. С задачей поставки таких объемов сырья может справиться только федеральный орган", - сказал он "Известиям".

В России с 2008 года реализуется Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. В 2012 году был принят федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов", в котором закреплены меры социальной поддержки доноров. По информации Минздрава РФ, из 1,6 млн доноров более 1,5 млн сдают кровь безвозмездно. 20 апреля отмечается Национальный день донора РФ.

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