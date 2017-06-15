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"Известия": Минюст получил программу распознавания лиц с камер наблюдения

Общество
15 июня, 6:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Программное обеспечение "Вокорд Видеоэксперт" возникло как проект импортозамещения, в его создании участвовали криминалисты

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ закупило отечественную программу распознавания лиц, не имеющую аналогов за рубежом. Об этом в четверг пишет газета "Известия".

Как сообщает издание, программное обеспечение "Вокорд Видеоэксперт" возникло как проект импортозамещения. Минюст принял новинку в качестве сертифицированного инструмента для экспертов-криминалистов, а лицензии на программное обеспечение были поставлены по госконтракту в Российский федеральный центр судебных экспертиз в конце мая. Центр проводит исследования по заданиям судов, различных ведомств и должностных лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях.

"Такой программы у нас раньше не было, - сообщил "Известиям" гендиректор агентства судебных экспертиз Василий Рудяк. - Мы ее уже опробовали, когда пытались спасти человека от тюрьмы. Основным доказательством выступала ночная видеозапись, где, якобы, был запечатлен обвиняемый. Однако, экспертиза, проведенная с помощью новой программы, однозначно показала - на видео другой человек".

Отмечается, что программа создавалась в тесном сотрудничестве с криминалистами правоохранительных и силовых структур с учетом их требований и просьб. "Видеоэксперт может удовлетворить огромную потребность в сертифицированных инструментах для проведения исследований и судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, - рассказал газете гендиректор компании-разработчика Тимур Векилов. - В нее добавлен специальный модуль, который позволит применить биометрические алгоритмы распознавания лиц людей на фото- и видеоматериалах".

"Известия" отмечают, что, по словам разработчиков, программу протестировали также эксперты Следственного комитета и МВД.

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