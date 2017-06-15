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ВЦИОМ: россиян беспокоят низкие зарплаты, проблемы экономики и здравоохранения

Общество
15 июня, 8:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Также среди актуальных вопросов граждане назвали безработицу, проблемы в сферах образования и ЖКХ

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© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россиян больше всего беспокоят низкие зарплаты, а также состояние экономики и здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По итогам мая этого года первое место в списке проблемных тем заняли низкие зарплаты - 23% россиян назвали их одной из важнейших проблем страны. Эта доля выше, чем в начале года (18% в январе) и в мае 2016 года (15%), - свидетельствуют данные ВЦИОМ. - Также с января (16%) выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом - до 24% в апреле, в мае показатель составил - 21%".

По данным исследования, в первую тройку самых актуальных проблем еще в конце 2016 года вошло здравоохранение, и актуальность данной темы пока не снижается - 20% в мае этого года против 12% год назад. По вопросам социальной политики в феврале - апреле показатель держался на уровне 18 - 19%, а в мае составил 15%.

По теме безработицы в течение года показатель не демонстрировал резких взлетов или падений - колебания составляли 10 - 16%. По последним данным, эту проблему назвали в числе основных 16% опрошенных. То же можно сказать и в отношении проблемы в сфере образования: в течение года доля респондентов, отмечающих эту тему, изменялась в пределах 8 - 14% (в мае - 13%). Каждый десятый в числе проблемных тем назвал инфляцию (11%), коррупцию (11%), низкие пенсии (10%), а замыкает майский список актуальных проблем сфера ЖКХ (7%).

Как отмечает эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, экономика продолжает оставаться главным фактором обеспокоенности россиян. "Тут обращает на себя внимание, что угроза безработицы продолжает оставаться относительно более слабым раздражителем общественного сознания по сравнению с уровнем доходов, - сказал он. - Это выраженная тенденция, отражающая специфику "солидарной" реакции нашего общества на текущий кризис: экономика не избавляется от "лишних", а снижает доходы "всех". Эксперт подчеркнул, что внимание россиян к проблеме коррупции заметно выросло. "Парадоксальный, хотя и ожидаемый результат последовательной гласности в вопросах борьбы с этим явлением на самом высоком уровне", - отметил он.

Опрос ВЦИОМ проведен 25-29 мая 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки составляет 1,6 тыс. человек 18 лет и старше. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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