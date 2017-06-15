РФ сохранит порядок свободного въезда на свою территорию граждан Белоруссии

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МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Государственные органы Российской Федерации примут меры по свободному въезду на свою территорию граждан Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, выступая на сессии Парламентского собрания Союза двух стран.
"В настоящее время в России прорабатывают условия сохранения беспрепятственного передвижения граждан Белоруссии и России. В последние дни предприняты решительные меры для того, чтобы сохранить тот порядок, который был и ранее", - сказал Рапота.
Госсекретарь признал, что в рамках формирования единой миграционной политики, единого визового пространства Белоруссии и России "в последнее время возникли некоторые проблемы, связанные с введением российской стороной нового порядка приема воздушных судов, прибывающих из Белоруссии".
Все рейсы между Россией и Белоруссией с 15 мая текущего года переведены в международные сектора российских аэропортов. При этом граждане РФ и Белоруссии смогут пересекать границу по внутреннему паспорту, без прохождения погранконтроля.