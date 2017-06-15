Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Систему учета представителей коренных малочисленных народов Севера создадут в Югре

Общество
15 июня, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

Югорский реестр КМНС может быть использован для оказания адресной помощи и государственной поддержки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Информационную систему учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС), планируют создать в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). Об этом в четверг сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве округа по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе. Участники комиссии обсудили создание в Югре информационной системы учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Было отмечено, что формирование реестра целесообразно осуществлять в виде автоматизированной информационной системы, позволяющей констатировать не только факт этнической принадлежности в виде списка граждан, но и внесение других данных - осуществление ими традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности", - уточнили в департаменте.

Югорский реестр КМНС может быть использован для оказания адресной помощи и государственной поддержки. "Планируется, что в ближайшее время в Югре будет сформирована рабочая группа, которая выработает перечень критериев", - отметили власти, не уточнив сроки создания реестра.

Ранее ТАСС сообщал, что количество представителей коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни, увеличилось почти в два раза - выросло с 2,5 до 4,5 тыс. человек в ХМАО за последние 10 лет. Всего в регионе проживают около 28,5 тыс. хантов, манси и лесных ненцев.

Поддержка КНМС в Югре

С 2011 года в Югре действуют экспериментальные программы по этнообразованию. По последним данным правительства региона, родной язык обских угров изучают 246 дошкольников в девяти детских садах, 1736 учащихся в 26 школах региона.

Кроме того, воспитанники югорских школ принимают участие в конкурсах и олимпиадах по предмету "родной язык". В прошлом учебном году из 228 школьников, участвовавших в олимпиадах, 25 человек стали победителями и призерами.

Коренные малочисленные народы севера Ханты-Мансийского автономного округа также с этого года освобождены от уплаты транспортного налога на различные средства передвижения, в частности на снегоходы и моторные лодки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался Алексей Баталов
2
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
3
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Путин показал Стоуну назначение центра управления обороной и пошутил про отопление Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама