Систему учета представителей коренных малочисленных народов Севера создадут в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Информационную систему учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС), планируют создать в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). Об этом в четверг сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве округа по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе. Участники комиссии обсудили создание в Югре информационной системы учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Было отмечено, что формирование реестра целесообразно осуществлять в виде автоматизированной информационной системы, позволяющей констатировать не только факт этнической принадлежности в виде списка граждан, но и внесение других данных - осуществление ими традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности", - уточнили в департаменте.

Югорский реестр КМНС может быть использован для оказания адресной помощи и государственной поддержки. "Планируется, что в ближайшее время в Югре будет сформирована рабочая группа, которая выработает перечень критериев", - отметили власти, не уточнив сроки создания реестра.

Ранее ТАСС сообщал, что количество представителей коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни, увеличилось почти в два раза - выросло с 2,5 до 4,5 тыс. человек в ХМАО за последние 10 лет. Всего в регионе проживают около 28,5 тыс. хантов, манси и лесных ненцев.

Поддержка КНМС в Югре

С 2011 года в Югре действуют экспериментальные программы по этнообразованию. По последним данным правительства региона, родной язык обских угров изучают 246 дошкольников в девяти детских садах, 1736 учащихся в 26 школах региона.

Кроме того, воспитанники югорских школ принимают участие в конкурсах и олимпиадах по предмету "родной язык". В прошлом учебном году из 228 школьников, участвовавших в олимпиадах, 25 человек стали победителями и призерами.

Коренные малочисленные народы севера Ханты-Мансийского автономного округа также с этого года освобождены от уплаты транспортного налога на различные средства передвижения, в частности на снегоходы и моторные лодки.