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Группу детей на границе Сочи не пустили на отдых в Абхазию из-за отсутствия доверенностей

Общество
15 июня, 10:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, июня. /ТАСС

По данным погрануправления, представители турфирмы не предупредили родителей восьми детей о необходимости предоставления нотариально оформленных согласий от родителей

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СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Пограничники в Сочи не пропустили в Абхазию часть детской туристической группы из Якутии. Организаторы тура не оформили доверенности от родителей на выезд детей за рубеж, сообщили в четверг в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

"На паспортном контроле в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер" выяснилось, что не все дети могут пересечь государственную границу из-за отсутствия нотариально оформленных согласий от родителей. Оказалось, что представители турфирмы при продаже дорогостоящего тура, вопреки своим обязанностям, закрепленным российским законодательством, этот факт упустили", - сказали в погрануправлении.

Там отметили, что 11 участников тура, в том числе восемь детей, вынуждены были вернуться в Якутию. "Если родители отправляют несовершеннолетнего в составе организованной группы, то в нотариальном согласии, кроме сроков выезда и государства, в которое направляется ребенок, должны быть внесены сведения на сопровождающее лицо", - добавили в пресс-службе.

По данным Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, в прошлом году у более чем 1,5 тыс. детей отсутствовали необходимые документы на пересечение государственной границы в направлении Абхазии. С начала этого года пограничники не выпустили за рубеж свыше 200 несовершеннолетних, около 75% из них пытались покинуть страну без нотариально оформленного согласия на выезд от своих законных представителей.

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