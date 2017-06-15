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Объявления на всех ж/д вокзалах Москвы продублировали на английский язык

Общество
15 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее объявления на английском языке появились на линиях Московского метрополитена и МЦК

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© Сергей Узаков/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Звуковые объявления на всех железнодорожных вокзалах Москвы продублированы на английский язык, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов. Также на двух языках объявляют правила безопасности, сообщают информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах", - говорится в сообщении.

Англоязычные объявления, как и сообщения на русском языке, зачитываются женским голосом.

При этом информация о маршрутах составляется из записанных заранее отдельных английских слов и фраз автоматизированной системой, которая подбирает их в зависимости от того, к примеру, на какие платформу и путь прибывает поезд. Сначала новый стандарт голосовых объявлений начал действовать на Казанском, Ленинградском и Курском вокзалах, в четверг по-английски "заговорили" уже все девять столичных вокзалов.

Ранее аудиообъявления на двух языках ввели также на всех линиях московского метрополитена и Московском центральном кольце (МЦК).

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