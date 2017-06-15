Представителей анонимайзеров пригласили в Думу обсудить закон против обхода блокировок

Захарова надеется на опровержение CNN сюжета с сирийским мальчикомПолитика 15 июня, 11:54
Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камерСпорт 15 июня, 11:53
Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страныМеждународная панорама 15 июня, 11:44
Сделать жизнь лучше: как работают НКО донского краяВ стране 15 июня, 11:39
Роботов научат осязаниюСоциальная ответственность 15 июня, 11:39
ФИФА: система видеопомощи арбитрам хорошо зарекомендовала себя на молодежном ЧМСпорт 15 июня, 11:37
Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРСЭкономика и бизнес 15 июня, 11:35
Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕСпорт 15 июня, 11:34
Итальянские гимнасты проводят совместные тренировки со сборной России на "Озере Круглом"Спорт 15 июня, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи приглашает представителей сервисов, позволяющих обходить блокировки в интернете, выступить на обсуждении законопроекта о запрете анонимайзеров. Об этом сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на главу комитета Леонида Левина.
Как сообщалось ранее, в понедельник 19 июня комитет проведет расширенное заседание, посвященное законопроекту о запрете в России интернет-технологий для доступа к заблокированным сайтам, в нем примет участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Законопроект внесли на прошлой неделе депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).
"Мы в комитете уверены, что обсуждать инициативу нужно открыто, с привлечением широкого круга квалифицированных специалистов. Те люди, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, могут выступить в Государственной думе, чтобы публично оценить плюсы и минусы законопроекта, его слабые стороны", - сказал Левин.
По его словам, на заседание комитета приглашены представители сервисов, позволяющих обходить блокировки в интернете. "И если они, предоставляя пользователям возможность доступа к запрещенному контенту, сами не скрываются, то смогут высказать свои замечания и рекомендации. Рассчитываем, что высказанное ими мнение позволит сделать законопроект более технологичным с точки зрения реализации его целей", - отметил депутат.
Левин подчеркнул, что "подобных сервисов достаточно много и установить со всеми связь довольно проблематично". В связи с этим он выразил надежду на то, что с помощью СМИ Госдума сможет "донести до них эту информацию".