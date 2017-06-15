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Представителей анонимайзеров пригласили в Думу обсудить закон против обхода блокировок

Общество
15 июня, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин уверен, что обсуждать инициативу о запрете анонимайзеров нужно открыто, с привлечением широкого круга квалифицированных специалистов

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи приглашает представителей сервисов, позволяющих обходить блокировки в интернете, выступить на обсуждении законопроекта о запрете анонимайзеров. Об этом сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на главу комитета Леонида Левина.

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Как сообщалось ранее, в понедельник 19 июня комитет проведет расширенное заседание, посвященное законопроекту о запрете в России интернет-технологий для доступа к заблокированным сайтам, в нем примет участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Законопроект внесли на прошлой неделе депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

"Мы в комитете уверены, что обсуждать инициативу нужно открыто, с привлечением широкого круга квалифицированных специалистов. Те люди, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, могут выступить в Государственной думе, чтобы публично оценить плюсы и минусы законопроекта, его слабые стороны", - сказал Левин.

По его словам, на заседание комитета приглашены представители сервисов, позволяющих обходить блокировки в интернете. "И если они, предоставляя пользователям возможность доступа к запрещенному контенту, сами не скрываются, то смогут высказать свои замечания и рекомендации. Рассчитываем, что высказанное ими мнение позволит сделать законопроект более технологичным с точки зрения реализации его целей", - отметил депутат.

Левин подчеркнул, что "подобных сервисов достаточно много и установить со всеми связь довольно проблематично". В связи с этим он выразил надежду на то, что с помощью СМИ Госдума сможет "донести до них эту информацию".

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Персоны
Левин, Леонид Леонидович
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