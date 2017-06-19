Экосмена в "Артеке": как заинтересовать школьников вопросами экологии

Уже во второй раз в Международном детском центре "Артек" прошла экологическая смена, а к началу нового учебного года здесь начнет работу круглогодичный Центр экологического образования.

Эколидеры "Артека"

В "Артек" дети попадают за личные достижения — такова политика государства и руководства лагеря, а на экологическую смену приехали ребята, которые активно проявляют себя в проектах, связанных с экологией.

Из старших школьников в артековском лагере "Полевой", где проводилась программа "Заповедная страна", был создан отряд "Эколидеры".

"Я из Красноярска и в заповеднике "Столбы" занимаюсь вопросами экологии, в "Артек" попал, потому что написал проект — рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на наш заповедник, он ведь самый посещаемый в России, вот, скоро издадим книгу и это пойдет в народ", — рассказал пятнадцатилетний Роман Щербаков.

По его словам, отряд "Эколидеры" стал примером для всего остального "Артека". Ребята делились опытом не только друг с другом, но и со всем лагерем, проводили экологические мероприятия, квесты, пояснил Роман.

Одним из таких мероприятий, к примеру, стала презентация разработанной в "Сколкове" настольной игра "Экосити", благодаря которой дети учатся созданию благоприятной экологической обстановки в городе. Зарабатывать игровые деньги в "Экосити" можно, создавая производства по переработке мусора — таким образом игрокам дается понимание, что переработка отходов может быть не только обязанностью человека ради сохранения природы, но и прибыльным бизнесом.

На экосмене побывали и дети, достижения которых не связаны с экологией, однако это не стало помехой для вовлечения их в экологическую тематику. Как говорит директор "Артека" Алексей Каспржак, "наша задача — сделать так, чтобы даже тем, кому это было неинтересно, стало интересно".

Школа МГУ

Партнерами лагеря в проведении экосмены выступили Минприроды России, Центр развития детства и юношества "Твоя природа", организовавший проведение программы "Заповедная страна", и биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

"Артек" — удивительный природный комплекс, он граничит с заказником, на территории находятся пять парков — памятников XIX века, и мы привозим наших ботаников, которые занимаются с детьми в полевых условиях, показывают редкие, уникальные и реликтовые растения. Одной из задач является помощь "Артеку" в том, чтобы открыть потенциал парков, сделать их образовательным пространством для всех артековцев, а не только для детей, интересующихся биологией или экологией", — рассказала ТАСС руководитель программы сотрудничества МГУ и "Артека" Лариса Мацюк.

На базе артековского лагеря "Кипарисный" во время экологической смены была организована экошкола МГУ, куда попали специально отобранные университетом дети. Причем, по словам директора ботанического сада МГУ Владимира Чуба, речь шла не только об обучении ребят, но и, например, о создании стендов на территории лагеря, благодаря которым артековцы могут получать информацию о флоре и фауне этого места в любое время, вне зависимости от приезда ученых или проведения тематической смены.

Одно дело просто узнать что-то о животном или растении, а другое — наблюдать за ним здесь в живой природе Адиля Шакирова

В артековской экологической школе МГУ занимались москвички Арина Лазарчук и Адиля Шакирова — обе учатся в гимназии при МГУ, и обе призеры олимпиады МГУ по экологии, а Адиля еще и победитель Всероссийской олимпиады школьников по экологии. По ее словам, в экологической школе ребята не просто углубляли знания. "Здесь мы все видим на примере, ведь одно дело просто узнать что-то о животном или растении, а другое — наблюдать за ним здесь в живой природе", — рассказала девочка.

Успешный опыт экошколы МГУ в "Артеке" с начала учебного года будет трансформирован в постоянно действующий Центр экологического образования, главная идея создания которого состоит в том, чтобы артековцы могли получать знания о природе не только во время проведения экосмены, а вообще круглый год.

Юные орнитологи и журналисты-экологи

Каждый отряд в "Артеке" во время экологической смены так или иначе жил по специальной экологической программе, но были и профильные отряды. Например, это отряд орнитологов, ребята из которого за время смены стали отлично разбираться в птицах. По их словам, самое сложное — разглядеть птиц в ветвях деревьев.

Ребята не просто ходили по территории и искали птиц, а привязывали их к определенным биотопам. "У нас, например, в программе есть скальный биотоп, морской, прибрежный, лесной", — пояснил руководитель отряда орнитологов, сотрудник "Мосприроды" Валентин Волков.

Освещал работу экосмены специальный отряд экологических журналистов "Экоракурс". Екатерина Акименко и Софья Суздалова из этого отряда рассказали, что в их задачи входило полное освещение программы "Заповедная страна", а попали девочки в "Артек" потому, что успешно занимаются в школе искусств и медиатехнологий Арины Шараповой.

"Зеленый робот" в "Артеке"

Одним из популярнейших занятий современных школьников является робототехника, и круглый год дети в "Артеке" имеют возможность заниматься этим делом. А во время экосмены руководитель алтайского проекта "Зеленый робот" Александр Печерский занимался с артековцами воплощением идей по созданию устройств, необходимых для решения экологических задач.

Например, ребята делали проект "Умная мусорка", которая будет сама сигнализировать о том, что надо выбросить мусор. "Она сможет сигнализировать светом, отсылать СМС, выходить в интернет и сообщать о том, что заполнена. А в продолжение этого проекта есть идея разработать автоматическую сортировку мусора на бытовом уровне, эта проблема сейчас не решается, а в мире сейчас есть похожие устройства, но на уровне прототипов, они еще не вышли в коммерческую эксплуатацию", — рассказал Александр.

Работать с ребятами Александру помогал его сын Даниил, который и сам артековец, попавший сюда за собственное достижение в робототехнике — проект "Умный улей", благодаря которому можно отслеживать все, что происходит в пчелином жилище, следить за состоянием его обитателей, а также изучать их поведение. А в "Артеке" Даниил делал робота-пожарного, который сможет обнаруживать возгорания и тушить их.

Еще одним продвинутым создателем роботов в отряде стал Даниил Донской, который работал над "умной гусеницей", при помощи которой можно будет изучать природу, не привлекая внимания животных. "Есть, например, фотоловушки, но они не двигаются, поэтому не очень эффективны, а робот-гусеница сможет передвигаться и исследовать объекты со всех сторон", — пояснил Даниил.

Андрей Мединский