Путин: средняя продолжительность жизни в России повысилась до 72 лет

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день повысилась до 72 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Прямой линии".
Говоря о положительных результатах в социальной сфере, Путин отметил: "Как результат - рост продолжительности жизни. Было 70 лет с небольшим, сейчас - 72 года".
Путин также отметил, что в последние годы значительно снизилась младенческая и материнская смертность. "С 2000 года младенческая снизилась в три раза, а материнская - почти в четыре раза", - сказал президент. "Таких данных не показывает ни одна социальная сфера в мире, наверное", - заключил он.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн