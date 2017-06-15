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Путин: средняя продолжительность жизни в России повысилась до 72 лет

Общество
15 июня, 12:26 дата обновления: 15 июня, 12:34 UTC+3

При этом президент признал, что число людей, живущих за чертой бедности, в последние годы увеличилось

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день повысилась до 72 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Прямой линии".

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Говоря о положительных результатах в социальной сфере, Путин отметил: "Как результат - рост продолжительности жизни. Было 70 лет с небольшим, сейчас - 72 года". 

Путин также отметил, что в последние годы значительно снизилась младенческая и материнская смертность. "С 2000 года младенческая снизилась в три раза, а материнская - почти в четыре раза", - сказал президент. "Таких данных не показывает ни одна социальная сфера в мире, наверное", - заключил он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

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