Операторы "Прямой линии" с Путиным ежеминутно получают 106 сообщений и 456 звонков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Операторы "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным получают в среднем 106 СМС- и ММС-сообщений и до 456 звонков в минуту. Такая статистика была озвучена в эфире программы.

"Каждую минуту мы получаем 106 СМС- и ММС- сообщений, в среднем наши операторы принимают 127 звонков в минуту, а при максимальном дозвоне мы принимаем 456 звонков", - говорится в сообщении.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радио- каналах был организован 24 декабря 2001 года.