Операторы "Прямой линии" с Путиным ежеминутно получают 106 сообщений и 456 звонков

V рейтинг инновационного развития субъектов РФ: готовность регионов к будущемуЭкономика и бизнес 15 июня, 13:22
ПГК в январе-мае 2017 г. увеличила объем погрузки нефтепродуктов в Поволжье на 50%Транспорт 15 июня, 13:16
Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капиталаОбщество 15 июня, 13:15
Баскетболист Джексон не будет играть в российских клубах после ухода из ЦСКАСпорт 15 июня, 13:12
Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной БалашихеОбщество 15 июня, 13:11
Путин: Баталов обладал истинной интеллигентностью и внутренним достоинствомКультура 15 июня, 13:09
Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018Спорт 15 июня, 13:05
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человекПроисшествия 15 июня, 13:03
"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"Армия и ОПК 15 июня, 13:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Операторы "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным получают в среднем 106 СМС- и ММС-сообщений и до 456 звонков в минуту. Такая статистика была озвучена в эфире программы.
"Каждую минуту мы получаем 106 СМС- и ММС- сообщений, в среднем наши операторы принимают 127 звонков в минуту, а при максимальном дозвоне мы принимаем 456 звонков", - говорится в сообщении.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радио- каналах был организован 24 декабря 2001 года.