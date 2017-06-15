Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной Балашихе

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Балашихе в решении проблемы утилизации бытовых отходов. Об этом он сказал во время "Прямой линии".
"Мы только что были в Балашихе, и видели в каких условиях там живут люди, и это результат того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье, где его строить было нельзя. Теперь, безусловно, эту проблему решать нужно. Производит впечатление, что я сейчас видел. Надо сделать все, чтобы Балашихе помочь и людям, которые там живут", - сказал президент.
Жители этого района обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой в непосредственной близости от жилых домов.