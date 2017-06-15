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Путин сообщил о недавнем рождении у него второго внука

Общество
15 июня, 13:15 дата обновления: 15 июня, 13:28 UTC+3

Президент рассказал об этом в ходе "Прямой линии"

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал во время "Прямой линии" о том, что недавно во второй раз стал дедушкой.

"Второй внук недавно родился", - сказал глава государства.

"Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь - в России, в Москве, и внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью, - сказал президент. - Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут в политику ни в какую, живут нормальной жизнью". 

Путин попросил с пониманием отнестись к его стремлению уберечь членов своей семьи от повышенного внимания со стороны прессы и общества. "Понимаете в чем дело: я не хочу, чтобы они (внуки) росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли".

По мнению президента, для этого его внукам нужно "обычное, рядовое общение в детских коллективах". "Стоит мне только сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка, - подчеркнул российский лидер. - Поэтому все у меня нормально, я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции".

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