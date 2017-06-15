Аварийное жилье, маткапитал и обеспечение лекарствами: соцблок "Прямой линии" Путина

За три часа 56 минут "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил почти на 70 вопросов. Многие из них касались социальной тематики.

Зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников, не попавших в майские указы, будут проиндексированы с 1 января 2018 года, пообещал глава государства. Вместе с тем, он подчеркнул, что упомянутую в одном из вопросов, зарплату 3,6 тыс. рублей необходимо проверить. "Потому что есть у нас минимальный уровень зарплат (МРОТ), а он выше чем 3600 (рублей)", - добавил Путин.

Президент предложил установить минимальное соотношение между уровнем зарплаты молодых и опытных работников школ. По его словам, "в разы они отличаться не должны". Вместе с тем Путин напомнил, что деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа.

По словам главы государства, для решения социальных вопросов и выравнивания зарплаты в регионах в федеральном бюджете предусмотрено 40 млрд рублей. Кроме того, по просьбе президента правительство дополнительно зарезервировало 10 млрд рублей.

Успехи в демографии

Путин отметил, что продолжительность жизни в России повысилась до 72 лет.

Президент считает, что в стране уже много сделано для того, чтобы положительные демографические тенденции приобрели устойчивый характер. По словам российского лидера, с 2000 года в нашей стране в три раза снизилась младенческая смертность, почти в четыре раза - материнская. При этом рождаемость в РФ растет быстрее, чем в Европе.

Вместе с тем глава государства отметил необходимость и дальше стимулировать рождаемость. По его словам, в связи с падением рождаемости в 90-х годах произошло снижение количества женщин детородного возраста. "Молодых женщин от 20 до 29 лет у нас становится меньше на 34%... Это снижение колоссальное, и нам, безусловно, надо что-то сделать для того, чтобы мы не попали в еще большую демографическую яму", - сказал президент РФ.

Маткапитал и детские пособия

Необходимо разработать целый набор мер для стимулирование рождаемости, считает Путин. "Может быть, продление материнского капитала в той или иной форме... Нам надо подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам и, может быть, им что-то добавить, потому что они еще не встали на ноги", - добавил он.

Президент пообещал вернуться к вопросу индексации маткапитала, который не повышали уже три года.

Путин подчеркнул, что с учетом снижением уровня доходов в стране можно также изучить вопрос о передаче части материнского капитала семьям напрямую.

Обсуждая возможность тратить материнский капитал на другие цели, к примеру, автомобиль, президент выразил беспокойство, что средства могут быть "просто растрачены, а семья, мама, ребенок не получат должную отдачу от усилий государства".

Говоря о низких детских пособиях, Путин упомянул о трудном выборе, перед которым стояло государство. "Пособия маленькие, так и есть, но мы стояли перед выбором, либо пособия увеличивать, либо материнский капитал сохранить. Мы пошли по пути сохранения материнского капитала, это требует больше затрат государства, но это более эффективно", - подчеркнул он.

Лекарственное обеспечение и оптимизация здравоохранения

Путин заверил, что федеральным льготникам на лекарства деньги выделяются в полном объеме и пообещал проверить конкретные случаи нарушений. "Могут быть сбои, связанные с несвоевременным проведением тендеров и несвоевременных закупок по этим тендерам, а денег им (регионам) должно хватать", - подчеркнул он.

Глава государства считает необходимым повышать доступность медицинской помощи. По его словам, за последние три года было введено 2 тыс. медицинских объектов ,что в 10 раз больше, чем до этого. Вместе с тем, президент признал проблему нехватки узких специалистов в поликлиниках и больницах

Российский лидер призвал переходить к электронным очередям. "Фактически не устраняются очереди, только они теперь они выглядят не визуально, что люди приходят и стоят в очереди, а стоят в очереди за талончиками", - подчеркнул он.

Пенсии и пенсионный возраст

Решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенно, считает российский лидер. По его словам, решение еще не принято, но обсуждается на экспертном и правительственном уровне. "Эксперты полагают, что если нам этого не сделать, то... будут падать пенсии... Количество неработающих увеличится, а количество работающих уменьшаться", - завил он.

Путин назвал "полной чушью" слухи о том, что пенсии больше не будут индексировать, вплоть до 2030 года. "У нас есть закон, в соответствии с ним мы будем индексировать (пенсии) как минимум по инфляции предыдущего года", - заявил он.

Аварийное жилье и управляющие компании

Президент поручил региональным властям посчитать, сколько людей нуждаются в расселении из бараков и вагон-городков. Глава государства пообещал, что деньги будут выделяться до тех пор, пока задача не будет решена. Российский лидер пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не подпадают под программу аварийного жилья". "Тем не менее, программа по их расселению была создана", - сказал он.

Путин отметил, что объем аварийного жилого фонда в России составляет примерно 2% от всего жилищного фонда страны, это примерно 80 млн кв. м, и заверил, что власти будут решать эту проблему. "Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья", - добавил он.

Переносить сроки расселение аварийного жилья на десятилетия "совершенно нелепо и неприемлемо", заявил президент в ответ на жалобу жительницы Ижевска, что ее дом будет расселен только в 2029 г.

Путин признал, что лишь небольшая часть управляющих компаний в ЖКХ получили лицензии. По его мнению, власти всех уровней должны добиться того, чтобы качество работы этих компаний отвечало предъявляемым требованиям.

Программа реновации

Глава государства призвал московские власти с вниманием отнестись к пожеланиям жильцов при реализации программы реновации. "Есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в этой программе. Не хотят - значит "втаскивать" насильно в эту программу нельзя", - сказал он.

Путин добавил, что при реализации программы не должны нарушаться права собственности граждан.

Президент согласен, что нужно распространять программу реновации на другие регионы, помимо Москвы. "Но нужно думать, как к этому подойти", - добавил он. Делать это, не подкрепляя финансовой поддержкой из федерального бюджета, нечестно по отношению к людям, живущим в ветхих домах, считает российский лидер. "Москва эту программу делает из своего бюджета и тратит на нее 100 млрд рублей в год", - отметил он. Однако не все регионы в состоянии найти такие деньги, добавил глава государства.

Образование

"Россия - одна из немногих стран, где мы стараемся это единое образовательное пространство сохранить", - подчеркнул глава государства. В связи с этим, президент считает возможным использовать опыт базового учебника, как было в СССР, вместо огромного количества учебников, которые появились в 90-е годы и начале 2000-х. Из-за этого дети не понимали, как им отвечать на экзаменах. "И другой учебник, и другие требования", - добавил Путин.

Президент считает, что срок службы школьных учебников можно продлевать не всегда, поскольку их содержание устаревает. "По географии, допустим, учебник создавался в 90-е годы, и там приводятся данные по развитию сельского хозяйства. Сегодня это передавая отрасль российской экономики,... а в учебнике у нас написано, что деградирует сельское хозяйство, ну чушь какая, что за учебник такой, чему они детей учат", - отметил он.