Власти Забайкалья помогут женщине, рассказавшей Путину о сгоревшем жилье

Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого годаЭкономика и бизнес 15 июня, 14:59
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края помогут матери-одиночке из Оловяннинского района, которая в ходе ежегодной "Прямой линии" рассказала президенту России Владимиру Путин о сгоревшем жилье, сообщила корреспонденту ТАСС губернатор Наталья Жданова.
"Мы будем разбираться в этой ситуации, безусловно, поможем этой несчастной женщине и выполним поручение нашего президента, который всегда поддерживает наш регион", - сказала Жданова.
Во время "Прямой линии" жительница Забайкалья рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме.
В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.
В апреле 2015 года лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах Забайкалья. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах, в том числе полностью сгорело село Шивия. Строительство жилья для погорельцев завершили в сентябре 2015 года. Были построены 138 жилых домов, отремонтированы 23 жилых помещений, еще 38 жилых помещений приобрели для пострадавших на вторичном рынке.