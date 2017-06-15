Власти Забайкалья помогут женщине, рассказавшей Путину о сгоревшем жилье

ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края помогут матери-одиночке из Оловяннинского района, которая в ходе ежегодной "Прямой линии" рассказала президенту России Владимиру Путин о сгоревшем жилье, сообщила корреспонденту ТАСС губернатор Наталья Жданова.

"Мы будем разбираться в этой ситуации, безусловно, поможем этой несчастной женщине и выполним поручение нашего президента, который всегда поддерживает наш регион", - сказала Жданова.

Во время "Прямой линии" жительница Забайкалья рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме.

В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

В апреле 2015 года лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах Забайкалья. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах, в том числе полностью сгорело село Шивия. Строительство жилья для погорельцев завершили в сентябре 2015 года. Были построены 138 жилых домов, отремонтированы 23 жилых помещений, еще 38 жилых помещений приобрели для пострадавших на вторичном рынке.