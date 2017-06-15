ФМБА: около 10 компаний готовы предоставить скидки и бонусы донорам крови

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Служба крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) запускает программу лояльности для доноров крови, к которой уже присоединилось около 10 компаний, готовых предоставить скидки и бонусы для постоянных доноров. Об этом сообщил глава ФМБА Владимир Уйба.

"Около 10 представителей бизнеса уже согласились принять участие в программе. В целом их число не ограничено. Программе мы уже дали старт, <...> любой пришедший к нам донор крови уже становится участником программы", - сказал Уйба, отвечая на вопрос ТАСС.

В числе участников - авиакомпания "ЮТэйр", сеть "Магнит", LG и другие. Скидки для доноров крови будут действовать в течение двух месяцев. Именно столько нужно организму человека для того, чтобы восстановиться после сдачи крови.

Эксперты отметили, что основная цель программы в том, чтобы создать систему постоянных лояльных доноров. "Наша задача не просто дать скидки, но и инициировать повторный приход донора", - добавил Уйба.

Сайт программы развития донорства является разделом основного сайта "Я донор", где любой человек может выбрать свой регион и ознакомиться с предложениями компаний. "Скидка будет предоставляться по распечатанному флаеру, так и отображаться на экране смартфона", - сказала главный врач Центра крови ФМБА София Голосова. Также уже запущено мобильное приложение, где желающие стать партнерами акции могут самостоятельно зарегистрироваться.

Уйба также отметил, что сейчас число доноров в РФ достаточное для того, чтобы покрыть клиническую потребность здравоохранения в крови с запасом на три года. Больше, по его словам, плазму крови хранить нельзя. Поэтому цель этой программы лояльности в первую очередь в том, чтобы сформировать сеть постоянных доноров. По словам экспертов, донор, который сдает кровь регулярно и постоянно, более надежен, так как он следит за своим здоровьем.