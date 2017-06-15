Рекордно низкая температура для 15 июня зафиксирована в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Холодный день 15 июня войдет в историю метеонаблюдений столицы - воздух в городе прогрелся лишь до 9,5 градусов, чего не случалось с 1950 года. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы и области.

"На метеостанции ВДНХ такой низкой дневной температуры 15 июня не было с 1950 года, когда воздух в Москве прогрелся всего до 12,6 градуса", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, до рекордов еще далеко. Абсолютный минимум для 15 июня принадлежит 1900 году и составляет 2,6 градуса.

Максимальная температура воздуха в четверг ожидается в пределах 10-12 градусов. Среднее значение температуры воздуха в Москве сейчас ниже климатической нормы на 7 градусов, что соответствует последним числам апреля.

Такое похолодание в столичном регионе не редкость, отмечается на сайте "Метеоновости". Например, в прошлом году, 6 и 7 июня было еще холоднее, чем сегодня, максимальная температура по станции ВДНХ составила соответственно 10,2 и 9,8 градуса. А средняя суточная температура отставала от нормы на 7-8 градусов.