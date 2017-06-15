ОНФ еще не получил ответы из Генпрокуратуры и Росприроднадзора по поводу свалки в Балашихе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пока не получили ответы из Генпрокуратуры и Росприроднадзора по поводу полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе. Об этом заявил ТАСС координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

В четверг в ходе "Прямой линии" жители подмосковной Балашихи обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент РФ Владимир Путин пообещал помощь решить эту проблему.

"Полигон твердых бытовых отходов "Кучино", расположенный в городском округе Балашиха, находится у нас на особом контроле. Мы оперативно провели рейд к месту накопления экологического ущерба, который подтвердил все жалобы граждан, в марте были направлены запросы в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и главному санитарному врачу", - сказал Миронов.

"В настоящий момент по нашим запросам идут проверки, мы ждем результаты. Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее, и будем этого добиваться", - добавил он.

Миронов напомнил, что в настоящий момент на "Интерактивную карту свалок" поступило более 8,5 тыс. заявок о возможных незаконных свалках, при этом около 1,5 тыс. незаконных свалок уже рекультивировано.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом в России Года экологии.

В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.