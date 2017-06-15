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Путин: закон о выселении из расширившейся охранной зоны газопроводов надо изменить

Общество
15 июня, 14:25 дата обновления: 15 июня, 15:01 UTC+3

Глава государства назвал такой закон несправедливым

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает несправедливым закон, требующий выселения людей из расширившейся охранной зоны вдоль газопроводов.

"Здесь застройка продолжалась вдоль трубопровода. Потом приняли решение о том, что нужно расширить эту охранную зону, и теперь пытаются выселить людей. Справедливо это или нет? Несправедливо. Считаю, что этот закон надо изменить", - заявил президент в ходе "Прямой линии".

Как отметил Путин, те люди, которые уже построили дома вдоль линии трубопровода, не должны пострадать из-за расширения охранной зоны. "Во всяком случае те люди, которые уже построились там, - их нужно оставить в покое. Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, но их надо оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне. Но тех, кто уже построился в 100 метровой зоне, нужно оставить в покое. И сделать все для того, чтобы это решение состоялось", - сказал президент.

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