Около 60% дозвонившихся на "Прямую линию" с президентом - женщины

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Женщины составляют большинство - около 60% - дозвонившихся на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным.

"По статистике женщины активнее. 62% дозвонившихся - это именно представительницы прекрасного пола", - говорится в сообщении, переданном во время телетрансляции диалога с президентом, который уже длится более двух часов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радио-каналах был организован 24 декабря 2001 года.





