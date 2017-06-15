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Истцы обжаловали прекращение иска к Заксобранию Петербурга из-за референдума по Исаакию

Общество
15 июня, 14:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Как пояснил один из истцов, депутат парламента Петербурга Борис Вишневский, жалоба на решение суда направлена по почте в Санкт-Петербургский городской суд

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Истцы обжаловали решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, который ранее прекратил производство по административному иску к Законодательному собранию города из-за референдума по Исаакиевскому собору. Об этом сообщил в четверг ТАСС один из истцов, депутат парламента Петербурга Борис Вишневский.

"Жалоба на решение суда направлена по почте в Санкт-Петербургский городской суд", - сказал Вишневский. Ранее решение суда оспорила прокуратура Адмиралтейского районе Петербурга.

26 мая судья Елена Николаева прекратила производство по иску, в котором оспаривалось бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора. Согласно позиции суда, заявленное стороной исковое требование предполагает вмешательство суда в законотворческую деятельность представительного органа, поэтому вопрос не может быть разрешен в порядке административного судопроизводства. Стороны на заседании высказались против прекращения производства по иску.

По мнению истцов, депутаты должны были принципиально высказаться о возможности проведения плебисцита еще в апреле. На заседаниях Заксобрания 17 и 24 мая депутаты большинством голосов снимали вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ с повестки дня. Как пояснил спикер Вячеслав Макаров, по регламенту законодательного органа депутаты имеют право не рассматривать этот вопрос по существу, если большинство высказывается против. Кроме того, по регламенту после двух отказов вопрос о плебисците может быть включен в повестку не ранее чем через месяц.

Сам иск был подан после того, как в апреле и в начале мая депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора в пользование РПЦ.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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