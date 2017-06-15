Операторы "Прямой линии" получили более 2 млн вопросов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Операторы "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным получили уже более 2 миллионов вопросов.

Такая статистика была озвучена в эфире программы.

"Наш центр по обработке сообщений выходит на пиковые показатели. У нас уже более 2 миллионов вопросов", - говорится в сообщении. Операторы также получают около 1700 видеозвонков в минуту.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радио-каналах был организован 24 декабря 2001 года.