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Путин считает, что главной проблемой медицины является вопрос ее доступности

Общество
15 июня, 14:41 UTC+3

Президент признал остроту проблемы нехватки узких специалистов в медицине

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил остроту проблемы, связанной с нехваткой узких специалистов в поликлиниках и больницах.

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Об этом он заявил во время "Прямой линии".

"Есть проблема, которая заключается в том, что у нас не хватает узких специалистов", - сказал президент. 

Президент считает необходимым обеспечить доступность медицинской помощи.

"Самое главное - обеспечить доступность. Это задача номер один сегодня в медицине - обеспечить доступность медицинской помощи", - сказал Путин.

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