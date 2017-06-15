Путин считает, что главной проблемой медицины является вопрос ее доступности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил остроту проблемы, связанной с нехваткой узких специалистов в поликлиниках и больницах.

Об этом он заявил во время "Прямой линии".

"Есть проблема, которая заключается в том, что у нас не хватает узких специалистов", - сказал президент.

Президент считает необходимым обеспечить доступность медицинской помощи.

"Самое главное - обеспечить доступность. Это задача номер один сегодня в медицине - обеспечить доступность медицинской помощи", - сказал Путин.