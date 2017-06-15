Пожаловавшаяся Путину жительница Забайкалья получила отремонтированное жилье

ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Мать-одиночка из Оловяннинского района Забайкальского края, пожаловавшаяся во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году, получила отремонтированную квартиру в числе первых, и сейчас "она стоит пустой", - сообщил в четверг ТАСС глава администрации района Андрей Антошкин.

"Эта женщина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым мы предоставляли жилье на территории района. Она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала", - сказал Антошкин.

По его словам, после того, как число погорельцев в районе превысило 30 семей, власти приняли решение предоставлять им жилье и в Чите. "Она тоже захотела в Читу, обратилась к нам с такой просьбой", - пояснил глава администрации. Так как жилье женщине уже было предоставлено, и она на него согласилась, ей отказали.

"После этого она собрала вещи и уехала из Ясной в село Аренда. Предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины", - добавил Антошкин.

Чиновник отметил, что всего в Ясной квартиры предоставили пяти семьям, а жить в поселке остались две. Остальные, как и обратившаяся к президенту женщина, оттуда уехали и сейчас живут в других населенных пунктах.

Ранее губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила ТАСС, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине. Кроме того, прокуратура края организовала проверку по обращению жительницы, и при наличии оснований примет меры. Ход проверки находится на личном контроле прокурора края Василия Войкина.

Родное село матери-одиночки сгорело полностью

Во время "Прямой линии" жительница Забайкалья рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

В апреле 2015 года лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах Забайкалья. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах, в том числе полностью сгорело село Шивия. Строительство жилья для погорельцев завершили в сентябре 2015 года. Были построены 138 жилых домов, отремонтированы 23 жилых помещения, еще 38 приобрели для пострадавших на вторичном рынке.