Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожаловавшаяся Путину жительница Забайкалья получила отремонтированное жилье

Общество
15 июня, 14:47 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По словам главы администрации Оловяннинского района, предоставленная женщине квартира стоит пустой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Мать-одиночка из Оловяннинского района Забайкальского края, пожаловавшаяся во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году, получила отремонтированную квартиру в числе первых, и сейчас "она стоит пустой", - сообщил в четверг ТАСС глава администрации района Андрей Антошкин.

"Эта женщина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым мы предоставляли жилье на территории района. Она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала", - сказал Антошкин.

По его словам, после того, как число погорельцев в районе превысило 30 семей, власти приняли решение предоставлять им жилье и в Чите. "Она тоже захотела в Читу, обратилась к нам с такой просьбой", - пояснил глава администрации. Так как жилье женщине уже было предоставлено, и она на него согласилась, ей отказали.

"После этого она собрала вещи и уехала из Ясной в село Аренда. Предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины", - добавил Антошкин.

Чиновник отметил, что всего в Ясной квартиры предоставили пяти семьям, а жить в поселке остались две. Остальные, как и обратившаяся к президенту женщина, оттуда уехали и сейчас живут в других населенных пунктах.

Ранее губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила ТАСС, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине. Кроме того, прокуратура края организовала проверку по обращению жительницы, и при наличии оснований примет меры. Ход проверки находится на личном контроле прокурора края Василия Войкина.

Родное село матери-одиночки сгорело полностью

Во время "Прямой линии" жительница Забайкалья рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

В апреле 2015 года лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах Забайкалья. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах, в том числе полностью сгорело село Шивия. Строительство жилья для погорельцев завершили в сентябре 2015 года. Были построены 138 жилых домов, отремонтированы 23 жилых помещения, еще 38 приобрели для пострадавших на вторичном рынке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Путин сообщил о недавнем рождении у него второго внука
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Скончался Алексей Баталов
6
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
7
Путин: Россия не считает США своим врагом
Темы дня
Загрузка...
Реклама