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Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музей

Общество
15 июня, 14:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Официальных комментариев от правительства Петербурга на этот счет пока не поступало

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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Заявки от Русской православной церкви на Исаакиевский собор в настоящее время нет, он функционирует как музей. Об этом ТАСС сообщил источник в Смольном.

"Заявки от РПЦ нет. Собор функционирует как музей", - сказал собеседник агентства. Официальным комментарием правительства Петербурга ТАСС в настоящее время не располагает.

Вопрос о передаче собора был задан президенту РФ Владимиру в ходе "Прямой линии". "Он (собор - прим. ТАСС) действительно Церкви никогда не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством, но царь-батюшка был главой Церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и Церкви принадлежал", - сказал президент, отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

Путин добавил, что Исаакиевский собор "был построен как церковь, а не как музей". "Он был построен для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", - добавил глава государства.

Передача не началась

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести ее на референдум, однако вопрос "завис" на рассмотрении в Законодательном собрании города.

31 мая комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал приказ, согласно которому к исполнению обязанностей директора музея-памятника приступила писательница, член Союза писателей РФ Ирада Вовненко. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

Нет точных сроков передачи

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется осуществить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что "от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования".

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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