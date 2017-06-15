Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музей

Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого годаЭкономика и бизнес 15 июня, 14:59
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Заявки от Русской православной церкви на Исаакиевский собор в настоящее время нет, он функционирует как музей. Об этом ТАСС сообщил источник в Смольном.
"Заявки от РПЦ нет. Собор функционирует как музей", - сказал собеседник агентства. Официальным комментарием правительства Петербурга ТАСС в настоящее время не располагает.
Вопрос о передаче собора был задан президенту РФ Владимиру в ходе "Прямой линии". "Он (собор - прим. ТАСС) действительно Церкви никогда не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством, но царь-батюшка был главой Церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и Церкви принадлежал", - сказал президент, отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ.
Путин добавил, что Исаакиевский собор "был построен как церковь, а не как музей". "Он был построен для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", - добавил глава государства.
Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.
Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести ее на референдум, однако вопрос "завис" на рассмотрении в Законодательном собрании города.
31 мая комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал приказ, согласно которому к исполнению обязанностей директора музея-памятника приступила писательница, член Союза писателей РФ Ирада Вовненко. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.
Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется осуществить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что "от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования".
Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.