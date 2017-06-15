Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал помощь девушке Дарье из города Апатиты Мурманской области, у которой диагностировали четвертую степень онкологического заболевания. Об этом он сказал во время "Прямой линии".
"Я тебя прошу, надежду не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе, как помочь тебе лично", - сказал президент.