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Губернатор Забайкалья встретится с женщиной, рассказавшей президенту о сгоревшем жилье

Общество
15 июня, 15:01 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Ранее Наталья Жданова сообщила ТАСС, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине

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Наталья Жданова

Наталья Жданова

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретится с матерью- одиночкой из Оловяннинского района Забайкальского края, пожаловавшейся во время "Прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году. Об этом ТАСС сообщила руководитель управления пресс-службы губернатора Елена Назарова.

"В ближайшие дни Наталья Николаевна встретится с этой женщиной", - сказала Назарова.

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Во время "Прямой линии" жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

Ранее Жданова сообщила ТАСС, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине. Кроме того, прокуратура края организовала проверку по обращению жительницы и при наличии оснований примет меры. Ход проверки находится на личном контроле прокурора края Василия Войкина.

Глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин рассказал ТАСС, что Калинина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым предоставляли жилье на территории муниципалитета. Она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала.

По его словам, после того как число погорельцев в районе превысило 30 семей, власти приняли решение предоставлять им жилье и в Чите. Тогда женщина захотела переехать в Читу, обратилась с такой просьбой к властям района, но так как жилье женщине уже было предоставлено и она на него согласилась, ей отказали. После этого она собрала вещи и уехала из Ясной в село Аренда, предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины.

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