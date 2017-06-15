Более 700 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 700 тысяч паломников поклонились мощам Николая Чудотворца за 25 дней их пребывания в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил штаб по организации паломничества.

На сайте штаба опубликована статистика, из которой следует, что по состоянию на 14 июня к святыне прикоснулось 733 400 человек. Наибольшее число верующих зарегистрировано 7 июня - в этот день в храме Христа Спасителя побывало почти 48 тысяч паломников.

Организаторы обратились к верующим московского региона с рекомендацией приходить к мощам святителя в любой день, кроме субботы.

"В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы", - говорится в сообщении штаба.

По информации организаторов, время ожидания в очереди в субботу составляет до 12 часов, тогда как в будние дни - всего 3-4 часа.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.