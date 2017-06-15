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Более половины дозвонившихся на "Прямую линию" с президентом - люди старше 55 лет

Общество
15 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

На данный момент поступило уже 1 млн 345 тыс. звонков по телефону и 474 тыс. СМС-сообщений

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 60% дозвонившихся на данный момент на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным составляют люди старше 55 лет.

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"На данную минуту у нас уже 1 млн 345 тыс. звонков по телефону и 474 тыс. СМС-сообщений мы получили для Владимира Путина. 25% дозвонившихся - люди в возрасте от 35 до 55 лет, уже 63% - это люди старше 56 лет", - говорится в сообщении, переданном во время телетрансляции диалога с президентом, который длится уже около трех часов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радио- каналах был организован 24 декабря 2001 года.

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