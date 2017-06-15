СК проверяет жалобу Путину о незаконной застройке в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по прозвучавшей во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жалобе на незаконную застройку жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

В ходе "Прямой линии" жители Балашихи обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент пообещал помочь решить эту проблему.

"По указанию руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области организована проверка информации, прозвучавшей в эфире Первого канала в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным, о незаконном строительстве жилых домов возле полигона твердых бытовых отходов "Кучино", расположенного в Балашихинском районе", - сообщили в ГСУ.

"Как установлено следствием, должностными лицами администрации городского округа Балашиха, вопреки действующему законодательству, в нарушение законных прав и интересов граждан выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 году. В рамках проверки следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка действиям должностных лиц администрации, контролирующих органов и представителей организаций-застройщиков", - отметили в ведомстве.