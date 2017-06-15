Землю Франца-Иосифа в этом году посетят туристы из десятков стран мира

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Самый северный архипелаг России - Землю Франца-Иосифа (ЗФИ) - в этом году посетят туристы из десятков стран мира. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

"За 2011-2016 годы Землю Франца-Иосифа посетили около 5 с половиной тысяч туристов примерно из 60 стран. В последние годы четверть туристов - это из КНР, 17% - немцы, примерно 6% - россияне. В этом году мы ожидаем примерно столько же туристов на ЗФИ, сколько было в 2015 году, т. е. более тысячи человек", - сказал Кирилов.

Собеседник агентства отметил, что на островах ведутся работы по организации музейных площадок под открытым небом, показывающих этапы освоения Арктики. В ближайшие годы на острове Хейса (ЗФИ) и мысе Желания (Новая Земля) планируется организовать два многофункциональных арктических комплекса, где будут работать научные сотрудники парка, ученые, их так же смогут посещать туристы.

В 2017 году туристы посетят Землю Франца-Иосифа в ходе пяти рейсов на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы". Три рейса состоится по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген, кроме того туристы смогут посетить самый северный российский архипелаг в ходе двух рейсов по Северному морскому пути на судне "Академик Шокальский".

Во время "Прямой линии" президент РФ Путин отметил, что на Земле Франца-Иосифа России необходимо обеспечить использование туристических маршрутов, хозяйственную деятельность, а также обеспечить суверенитет на этой территории.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.