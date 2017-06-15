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Ужесточить контроль за отгрузкой угля в портах требуют 86% жителей Находки

Общество
15 июня, 16:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июня. /ТАСС

Опрос среди жителей Находки также показал, что 74% опрошенных знают о проблеме угольной пыли

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Находки следит за решением проблемы угольной пыли в своем городе и требуют ужесточения контроля за работой компаний, занимающихся отгрузкой угля. Этому был посвящен социологический опрос среди жителей Находки, проведенный участниками проекта "Народная экспертиза", сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Приморья.

По данным Заксобрания, в нем приняли участие 20 тыс. человек. На заседании организаторы опроса познакомили собравшихся с итогами.

"Участники отвечали на пять вопросов, связанных с работой терминалов и перспективами развития территории. Так, 74% опрошенных знают о проблеме угольной пыли, 86% предлагают ужесточить контроль за соблюдением природоохранного законодательства, 69% считают, что нужно добиваться от предприятий большей социальной ответственности",- приводит пресс-служба результаты опроса.

Проект "Народная экспертиза" инициирован администрацией Приморского края для контроля за решением проблемы угольной пыли в портах Приморья. Проект проводится при поддержке законодательной власти края. Он предполагает широкое участие населения в обсуждении и решении острой экологической проблемы.

"Народная экспертиза" соберется на первое рабочее заседание в Находке в ближайшее время, где по результатам соцопроса будет принят перечень первоочередных мер по формированию благоприятной городской среды",- сообщили в Заксобрании.

Видеозвонок президенту

Экологическую проблему затронул во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным мальчик Андрей из Находки. Он сделал видеозвонок президенту России и попросил его решить проблему угольной пыли в находкинском порту.

Путин пообещал разобраться с проблемой таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован". Президент также попросил мальчика, задававшего вопрос в прямом эфире, оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

Суть проблемы

Проблема угольной пыли стала наиболее острой в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны АТР. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

Губернатор края Владимир Миклушевский поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. В первую очередь это касается стивидорных компаний в порту Находки.

План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Как отмечают местные власти, этот план уже выполняется. Так, по информации краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, компании, занимающиеся перевалкой угля в портах Находки, в настоящее время устанавливают новые пылеветрозащитные экраны и увеличивают высоту существующих. В частности, в порту монтирует экраны длиной 130 м и высотой 15 м. Также приобретены защитные панели, и идет подготовка к их установке.

На территории терминала Астафьева с 13 до 17 м увеличена высота пылезащитного ограждения протяженностью 90 м вдоль угольного склада. В дальнейшем планируется увеличить его высоту до 21 м на протяжении 300 м.

В порту Восточный закуплены дополнительные подпорные стенки, которые будут установлены по периметру причалов вдоль штабелей угля. Также на двух причалах установлены пологи между причалом и бортом судна для защиты при перегрузке навалочных грузов.

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