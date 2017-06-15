Путин: опыт базового учебника в школах, как в СССР можно использовать

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал положительным опыт использования базового учебника в советских школах. Об этом он в четверг заявил во время "Прямой линии".

"В Советском Союзе был базовый учебник, потом были экспериментальные, еще другие - три категории учебников. В целом, как говорят специалисты, можно этот опыт использовать, иметь базовый учебник. Надо над этим подумать", - отметил президент.

При этом он отметил, что срок службы школьных учебников можно продлевать не всегда, поскольку их содержание устаревает.

"Наверное, можно в каких-то вещах, а где-то нет. Сейчас, скажем, по физике у нас сложился учебник одного автора, по физике можно продлевать срок использования такого учебника", - отметил президент.

Однако, он добавил, что держал в руках и другие учебники по истории. "По географии, допустим, учебник создавался в 90-е годы, и там приводятся данные по развитию сельского хозяйства. Сегодня это передавая отрасль российской экономики, растет темпами в 3% ежегодно, закрывает потребности в мясе птицы. Мы стали лидерами по экспорту пшеницы, в истории такого не было до 1913 года, а в учебнике у нас написано, что деградирует сельское хозяйство, ну чушь какая, что за учебник такой, чему они детей учат", - сказал Путин.

Неправильные данные в учебнике приведены и в сфере строительства, добавил президент. "Она в сложном положении, строительная отрасль, но то, что написано в учебнике, абсолютно не отражает реалии. Кстати, этот учебник переиздан слово в слово в 2017 году. Автора только одного убрали, показали, что это новый учебник, а все остальное оставили, как было", - отметил Путин, подчеркнув, что за этим нужно внимательно смотреть.

"Поэтому где-то можно (продлевать срок учебника), а где-то нужно актуализировать эти учебники", - сказал президент.

Глава государства также напомнил, что учебники должны предоставляться бесплатно. "Я прошу руководителей муниципалитетов за этим строго следить", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также выразил уверенность, что Россия - одна из немногих стран, где стараются сохранить единое образовательное пространство.

"У нас одна из немногих стран, где это единое образовательное пространство крепче, чем где-либо в другом месте. Оно крепче, чем во многих других странах", - сказал Путин.