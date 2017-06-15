Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы региона вручил награды жителям Карелии за помощь в спасении детей на Сямозере

Общество
15 июня, 15:35 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Артур Парфенчиков вручил медали "За спасение погибавших" сотрудникам туристического комплекса "Кудама" Владимиру Дорофееву и Андрею Северикову

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков вручил государственные награды Российской Федерации пяти жителям республики, участвовавшим в спасательной операции на Сямозере в июне 2016 года. Награждение состоялось в здании регионального правительства.

Парфенчиков вручил медали "За спасение погибавших" сотрудникам туристического комплекса "Кудама" Владимиру Дорофееву и Андрею Северикову. Благодарность президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору туркомплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой.

"Год назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашего края, когда в результате стихии погибли 14 детей. Если бы не ваши героизм и мужество, то жертв и пострадавших было бы еще больше. Спасение ребенка - это подвиг. Оценку вашим действиям дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подписав указ о награждении высокими государственными наградами, - сказал Артур Парфенчиков.

Он поблагодарил жителей республики за самоотверженность, смелость и неравнодушие. "Вы с честью и достоинством выполнили свой гражданский и человеческий долг", - отметил Парфенчиков.

По данным пресс-службы карельского правительства, штаб спасательной операции был развернут на базе туристического комплекса "Кудама" в одноименном поселке, собственниками которой являются Николай Столяров и его супруга Наталья. В кратчайшие сроки Столяров организовал поиски детей до приезда сотрудников МЧС.

Сотрудники туристического комплекса Андрей Севериков и Владимир Дорофеев первыми отправились на поиски детей утром 19 июня. Не дожидаясь сотрудников МЧС, несмотря на плохую погоду и рискуя своей жизнью, они поплыли на лодках на острова, где всю ночь провели подростки. Татьяна Кустышева была в числе тех, кто принимал первых пострадавших в трагедии, отогревая замерзших детей в бане, оказывая медицинскую помощь и предоставляя им горячее питание.

ЧП на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

Также в гибели детей обвиняют инструктора Павла Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гибель детей на озере в Карелии
Страны
Россия
Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама