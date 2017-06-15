Врио главы региона вручил награды жителям Карелии за помощь в спасении детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков вручил государственные награды Российской Федерации пяти жителям республики, участвовавшим в спасательной операции на Сямозере в июне 2016 года. Награждение состоялось в здании регионального правительства.

Парфенчиков вручил медали "За спасение погибавших" сотрудникам туристического комплекса "Кудама" Владимиру Дорофееву и Андрею Северикову. Благодарность президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору туркомплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой.

"Год назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашего края, когда в результате стихии погибли 14 детей. Если бы не ваши героизм и мужество, то жертв и пострадавших было бы еще больше. Спасение ребенка - это подвиг. Оценку вашим действиям дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подписав указ о награждении высокими государственными наградами, - сказал Артур Парфенчиков.

Он поблагодарил жителей республики за самоотверженность, смелость и неравнодушие. "Вы с честью и достоинством выполнили свой гражданский и человеческий долг", - отметил Парфенчиков.

По данным пресс-службы карельского правительства, штаб спасательной операции был развернут на базе туристического комплекса "Кудама" в одноименном поселке, собственниками которой являются Николай Столяров и его супруга Наталья. В кратчайшие сроки Столяров организовал поиски детей до приезда сотрудников МЧС.

Сотрудники туристического комплекса Андрей Севериков и Владимир Дорофеев первыми отправились на поиски детей утром 19 июня. Не дожидаясь сотрудников МЧС, несмотря на плохую погоду и рискуя своей жизнью, они поплыли на лодках на острова, где всю ночь провели подростки. Татьяна Кустышева была в числе тех, кто принимал первых пострадавших в трагедии, отогревая замерзших детей в бане, оказывая медицинскую помощь и предоставляя им горячее питание.

ЧП на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

Также в гибели детей обвиняют инструктора Павла Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.