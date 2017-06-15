Минприроды России уточнит границы водоохранной зоны Байкала

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минприроды России разработает проект постановления правительства, который уточнит границы водоохранной зоны озера Байкал и снимет ограничения на жизнедеятельность населения, проживающего на этой территории, сообщил на своей странице в Facebook глава министерства Сергей Донской.

"Минприроды России разработает проект постановления правительства для уточнения границ водоохранной зоны озера Байкал. Документ предусматривает формирование водоохранной зоны на основе ландшафтно-гидрологического метода определения границ. Это снимет ограничения на жизнедеятельность населения, проживающего на Байкальской природной территории. При этом ущерб уникальной экологической системе при принятии решения исключен", - написал Донской.

При этом министр отметил, что внесения изменений в федеральный закон "Об озере Байкал" не потребуется.

Ранее в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

Президент, в свою очередь, сказал, что считает необходимым внести изменения в экологические правила и законы, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях, либо рядом с ними. При этом Путин подчеркнул, что работа должна проводиться совместно с экологическими организациями.