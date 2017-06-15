Путин: вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Проблемы с обеспечением жильем министерства внутренних дел решаются, наверное, не так быстро, как бы хотелось", - сказал он, уточнив, что не готов привести цифру, сколько жилья было приобретено. "Эта одна из острых тем. Посмотрим, что в ХМАО происходит и что можно сделать дополнительно", - отметил Путин, отвечая на вопрос юного жителя Югры. Молодой человек пожаловался, что в Ханты-Мансийском автономном округе за последние пять лет субсидии на приобретение жилья получили только 90 семей полицейских, а "очередь стоит тысячная".

"Ты вопрос заранее подготовил или кто-то порекомендовал?", - поинтересовался президент. "До этого вопроса меня жизнь подготовила", - ответил молодой человек.