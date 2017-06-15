Путин: вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтемСпорт 15 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
"Проблемы с обеспечением жильем министерства внутренних дел решаются, наверное, не так быстро, как бы хотелось", - сказал он, уточнив, что не готов привести цифру, сколько жилья было приобретено. "Эта одна из острых тем. Посмотрим, что в ХМАО происходит и что можно сделать дополнительно", - отметил Путин, отвечая на вопрос юного жителя Югры. Молодой человек пожаловался, что в Ханты-Мансийском автономном округе за последние пять лет субсидии на приобретение жилья получили только 90 семей полицейских, а "очередь стоит тысячная".
"Ты вопрос заранее подготовил или кто-то порекомендовал?", - поинтересовался президент. "До этого вопроса меня жизнь подготовила", - ответил молодой человек.