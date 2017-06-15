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Путин: вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро

Общество
15 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Задавая вопрос президенту, молодой человек пожаловался, что в ХМАО за последние пять лет субсидии на приобретение жилья получили только 90 семей полицейских, а "очередь стоит тысячная"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Проблемы с обеспечением жильем министерства внутренних дел решаются, наверное, не так быстро, как бы хотелось", - сказал он, уточнив, что не готов привести цифру, сколько жилья было приобретено. "Эта одна из острых тем. Посмотрим, что в ХМАО происходит и что можно сделать дополнительно", - отметил Путин, отвечая на вопрос юного жителя Югры. Молодой человек пожаловался, что в Ханты-Мансийском автономном округе за последние пять лет субсидии на приобретение жилья получили только 90 семей полицейских, а "очередь стоит тысячная".

"Ты вопрос заранее подготовил или кто-то порекомендовал?", - поинтересовался президент. "До этого вопроса меня жизнь подготовила", - ответил молодой человек.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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