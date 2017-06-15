Глава Орловской области предложил увеличить федеральные льготы на лекарства

ОРЕЛ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил увеличить объем федеральных льгот, которые выделяются на покупку лекарств, так как регионы не могут нести дополнительную нагрузку на обеспечение жителей необходимыми препаратами. Об этом он сообщил ТАСС 15 июня.

Ранее, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, к главе государства обратилась женщина Клавдия из Орловской области, пожаловавшаяся на то, что только через суд может получить дорогостоящие лекарства, которые требуются для гемодиализа (лечения почечной недостаточности).

"Сейчас я разговаривал с Клавдией, и она говорит, что на полное обеспечение лекарствами больных, проходящих гемодиализ, требуется 50 тыс. рублей в месяц. В реальности на каждого "федерального" льготника сегодня выделяется из федерального бюджета 807,2 рублей в месяц. Люди обращаются в суд, суд обязывает регион обеспечить лекарственными препаратами, и мы вынуждены искать выход - компенсировать разницу между федеральной льготой и реальной ценой из бюджета региона. Мы уже выходили с инициативой на Министерство здравоохранения РФ о пересмотре льгот на лекарства по больным, нуждающимся в гемодиализе, и продолжим это делать", - сказал Потомский.

По словам губернатора, если же компенсация разницы между реальной стоимостью лекарств и федеральной субсидией ложится на региональный бюджет, субъект нарушает взятые на себя обязательства перед Министерством финансов РФ. "Если это взять по всем гемодиализным больным, на наш дотационный бюджет ложится слишком серьезная нагрузка. Мы войдем в противоречия с Минфином, если будем брать на себя все эти льготы. Решение возможно только на федеральном уровне", - пояснил губернатор.