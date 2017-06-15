Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели провели учения по тушению природных пожаров в Воронежской области

Общество
15 июня, 16:05 UTC+3

Учения провели в преддверии соревнований пилотов "Авиадартс-2017"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели учения по тушению природных пожаров на полигоне в Воронежской области в преддверии соревнований "Авиадартс-2017". Об этом сообщили в областном главке МЧС.

"В преддверии соревнований "Авиадартс-2017" около полигона "Погоново" воронежские спасатели совместно с сотрудниками лесопожарного центра, курсантами Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина провели учения по отработке совместных действия в случае возникновения природного пожара", - сообщили в ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что состязания пилотов, сопровождающиеся боевым бомбометанием, могут привести к возгораниям на полигоне. 

В таких ситуациях пожарные первым делом стараются не дать распространиться пламени на жилые дома и деревья. В рамках учений курсанты академии и сотрудники лесопожарного центра создали минерализованную полосу, чтобы не допустить распространения огня, после чего пожарные ликвидировали возгорание.

В ГУ МЧС добавили, что специфика тушения таких пожаров заключается в том, что привлекается большое количество техники и разных ведомств.

"Авиадартс" был в 2015 году, тогда прошло все спокойно. Группировка была усилена по итогам 2014 года, когда довольно серьезные были на территории полигона возгорания. Несколько дней мы тушили пожар, ввели окарауливание", - сказали в областном главке МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама