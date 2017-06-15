Спасатели провели учения по тушению природных пожаров в Воронежской области

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели учения по тушению природных пожаров на полигоне в Воронежской области в преддверии соревнований "Авиадартс-2017". Об этом сообщили в областном главке МЧС.
"В преддверии соревнований "Авиадартс-2017" около полигона "Погоново" воронежские спасатели совместно с сотрудниками лесопожарного центра, курсантами Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина провели учения по отработке совместных действия в случае возникновения природного пожара", - сообщили в ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что состязания пилотов, сопровождающиеся боевым бомбометанием, могут привести к возгораниям на полигоне.
В таких ситуациях пожарные первым делом стараются не дать распространиться пламени на жилые дома и деревья. В рамках учений курсанты академии и сотрудники лесопожарного центра создали минерализованную полосу, чтобы не допустить распространения огня, после чего пожарные ликвидировали возгорание.
В ГУ МЧС добавили, что специфика тушения таких пожаров заключается в том, что привлекается большое количество техники и разных ведомств.
"Авиадартс" был в 2015 году, тогда прошло все спокойно. Группировка была усилена по итогам 2014 года, когда довольно серьезные были на территории полигона возгорания. Несколько дней мы тушили пожар, ввели окарауливание", - сказали в областном главке МЧС.