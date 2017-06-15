Путин за 3 часа 56 минут "Прямой линии" ответил почти на 70 вопросов

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтемСпорт 15 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за три часа 56 минут "Прямой линии" ответил почти на 70 вопросов.
Президент не только пообещал разобраться с некоторыми из поднятых проблем, но и заверил, что в ближайшее время заедет в Ижевск, где навестит жительницу одного из аварийных домов.
Во время "Прямой линии" Путин также не только отвечал на вопросы, но и сам задавал их. В частности, он спросил у футбольного тренера Валения Газзаева о шансах российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
В завершение программы президент по традиции выбрал ряд вопросов самостоятельно и дал на них ответы.