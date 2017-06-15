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Путин за 3 часа 56 минут "Прямой линии" ответил почти на 70 вопросов

Общество
15 июня, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Половина вопросов была посвящена социальным и экономическим проблемам в стране

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за три часа 56 минут "Прямой линии" ответил почти на 70 вопросов.


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По количеству обращений лидируют социальные и экономические проблемы россиян, которым были посвящены более 35 вопросов. Международные темы (Украина, США, Сирия) затрагивались семь раз, экологические - дважды, внутренняя политика - четыре раза. Три раза глава государства говорил о личном. Так, он рассказал о внуках и о машине времени, на которой хотел бы перенестись на десятки или сотни лет назад. Всем россиянам президент пожелал как следует изучать историю, что помогает строить будущее. Еще Путин признался, что его, как и любого человека, пытались обмануть, но реакция следует без суеты. "Я этого не забуду", - заверил глава государства.

Президент не только пообещал разобраться с некоторыми из поднятых проблем, но и заверил, что в ближайшее время заедет в Ижевск, где навестит жительницу одного из аварийных домов.

Во время "Прямой линии" Путин также не только отвечал на вопросы, но и сам задавал их. В частности, он спросил у футбольного тренера Валения Газзаева о шансах российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

В завершение программы президент по традиции выбрал ряд вопросов самостоятельно и дал на них ответы.

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